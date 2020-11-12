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Эффективность российской вакцины «Спутник V» оказалась выше зарубежной

12.11.2020 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На неделе стало известно об успешных испытаниях вакцины от Pfizer и BioNTech. У нее нет побочных эффектов, а эффективность предотвращения COVID-19 равна 90%. Разработчики российской вакцины «Спутник V», которая уже зарегистрирована, но проходит третью фазу клинических испытаний, решили озвучить эффективность своей вакцины.

По словам специалистов Центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций, согласно промежуточным данным третьей фазы испытаний эффективность российской вакцины составила 92%.

— В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутника V» составила 92%.

Российскую вакцину начали вкалывать российским добровольцам в сентябре. С тех пор число участников исследования, которые получили первую дозу, достигло 20 000 человек. Сообщается, что никаких непредвиденных и нежелательных реакций у них не выявлено. Эта фаза испытаний будет длиться полгода, по ее итогам сделают финальный отчет.

Ранее мы писали о том, что на западе научное сообщество отнеслось к российской вакцине со скепсисом.

 
 
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На неделе стало известно об успешных испытаниях вакцины от Pfizer и BioNTech. У нее нет побочных эффектов, а эффективность предотвращения COVID-19 равна 90%. Разработчики...
 
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