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Как Бережков попрощался с Федерацией хоккея Беларуси
Источник материала: Tut.by
Вчера стало известно, что Владимир Бережков, занимавший пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси с 2018 года,
Он никак не прокомментировал свой уход, однако позже
«Ребята, спасибо большое! Вы были лучшей хоккейной командой в моей без малого сорокалетней трудовой деятельности. Времена меняются — хоккей остается. Что-то подсказывает: мы еще сыграем вместе. И обязательно победим!»
Напомним, что в августе Бережков
— Сейчас внутри себя однозначно каждый принимает сторону: в ладу он с собой или вгоняет в сон разум, жив он духом или в заботе только о теле. Меня не били, но безвинная кровь соотечественников и показательные пытки извращенцев от власти толерантности в здравом уме вызвать не могут.
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