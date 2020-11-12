Как Бережков попрощался с Федерацией хоккея Беларуси

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно, что Владимир Бережков, занимавший пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси с 2018 года, покинул организацию «в связи с истечением срока действия контракта».



Владимир Бережков. Фото: «Прессбол»

Он никак не прокомментировал свой уход, однако позже опубликовал в Facebook пост, в котором попрощался со своими уже бывшими коллегами:

«Ребята, спасибо большое! Вы были лучшей хоккейной командой в моей без малого сорокалетней трудовой деятельности. Времена меняются — хоккей остается. Что-то подсказывает: мы еще сыграем вместе. И обязательно победим!»

Напомним, что в августе Бережков осудил насилие после выборов:

— Сейчас внутри себя однозначно каждый принимает сторону: в ладу он с собой или вгоняет в сон разум, жив он духом или в заботе только о теле. Меня не били, но безвинная кровь соотечественников и показательные пытки извращенцев от власти толерантности в здравом уме вызвать не могут.