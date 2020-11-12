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В работе YouTube произошел глобальный сбой
Источник материала: Tut.by
В ночь на 12 ноября в работе YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса
Сообщается, что пользователи не могут загружать и просматривать ролики. Проблемы наблюдаются по всему миру, в том числе в Беларуси (так, читатели начали сообщать о сбое примерно в четыре часа утра), России, Европе и США.
Некоторые ролики не загружаются.
YouTube подтвердил наличие проблем и заявил, что сервис уже разбирается с их причинами. Сбой также затронул другие сервисы, которые используют инфраструктуру YouTube, включая YouTube TV.
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Сообщается, что пользователи не могут загружать и просматривать ролики.
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