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В работе YouTube произошел глобальный сбой

12.11.2020 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 12 ноября в работе YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.


Сообщается, что пользователи не могут загружать и просматривать ролики. Проблемы наблюдаются по всему миру, в том числе в Беларуси (так, читатели начали сообщать о сбое примерно в четыре часа утра), России, Европе и США.

Некоторые ролики не загружаются.


Скриншот The Verge

YouTube подтвердил наличие проблем и заявил, что сервис уже разбирается с их причинами. Сбой также затронул другие сервисы, которые используют инфраструктуру YouTube, включая YouTube TV.

 
 
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