Источник материала: Tut.by

В ночь на 12 ноября в работе YouTube произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector .





Сообщается, что пользователи не могут загружать и просматривать ролики. Проблемы наблюдаются по всему миру, в том числе в Беларуси (так, читатели начали сообщать о сбое примерно в четыре часа утра), России, Европе и США.

Некоторые ролики не загружаются.



Скриншот The Verge

YouTube подтвердил наличие проблем и заявил, что сервис уже разбирается с их причинами. Сбой также затронул другие сервисы, которые используют инфраструктуру YouTube, включая YouTube TV.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone — our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

YouTube TV has also been impacted by this issue. Follow @TeamYouTube for more updates. https://t.co/2ha0vucnmB — YouTube TV (@YouTubeTV) November 12, 2020