МАГАТЭ нашло у Ирана обогащенного урана в 12 раз больше допустимого

Источник материала: АФН

По данным Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные "ядерной сделкой", сообщили СМИ со ссылкой на ежеквартальный отчет агентства.

В нем, в частности, указывается, что, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Исламской республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению, подписанному Ираном в Вене в 2015 году, они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Кроме того, в документе отмечается, что вопреки достигнутому соглашению Иран разместил под землей первую группу передовых центрифуг для обогащения урана. При этом эксперты указывают, что топливо в них пока не загружено. Из дипломатических кругов просочилась информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

МАГАТЭ также заявило, что ждет от руководства Исламской республики объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.