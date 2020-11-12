|
То ли еще будет: каких «успехов» достигла белорусская экономика за последнее время
Источник материала: Партизан
На фоне политического кризиса значительные проблемы испытывает и белорусская экономика. Вчера премьер-министр Роман Головченко рассказал, что по итогам января — сентября из семи важнейших показателей, контролируемых правительством, выполнены только три.
Провалены такие индикаторы, как инфляция, рост ВВП, производительность труда и рост экспорта.
Телеграм-канал
– Госдолг вырос на 3,7 миллиарда долларов с момента выборов.
– За восемь месяцев этого года внешнеторговый товарооборот сократился почти на 8 миллиардов долларов.
– С августа долги организаций выросли на 2,6% до 59,8 миллиарда рублей. 19% организаций – убыточные.
– Белорусы забрали с вкладов 447 миллионов долларов и 215 млн рублей.
– Прибыль промышленных гигантов падает: на БелАЗе – в 13 раз, на МТЗ – втрое, на БМЗ – вдвое.
– Белорусская АЭС после торжественного открытия поработала 2 дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне политического кризиса значительные проблемы испытывает и белорусская экономика. Вчера премьер-министр Роман Головченко рассказал, что по итогам января —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)