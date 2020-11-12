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Качели полетели взад: доллар плюс полторы копейки, российский — минус две с половиной
Источник материала: Onliner
После недели стабильности торги на бирже напомнили нам о скользкой дорожке. Что-то на мировой арене оптимизма сломалось, и снова нефть вниз и все такое. Учитывая катастрофическую статистику роста заболеваемости, развивающиеся экономики страдают первыми.
Доллар в начале торгов развернулся и полетел вверх: плюс 1,57 копейки и продажа по 2,5708.
У евро плюс 0,75 копейки и курс 3,0259.
Российский рубль потерял 2,4 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3306.
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После недели стабильности торги на бирже напомнили нам о скользкой дорожке. Что-то на мировой арене оптимизма сломалось, и снова нефть вниз и все такое. Учитывая...
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