Качели полетели взад: доллар плюс полторы копейки, российский — минус две с половиной

Источник материала: Onliner

После недели стабильности торги на бирже напомнили нам о скользкой дорожке. Что-то на мировой арене оптимизма сломалось, и снова нефть вниз и все такое. Учитывая катастрофическую статистику роста заболеваемости, развивающиеся экономики страдают первыми.

Доллар в начале торгов развернулся и полетел вверх: плюс 1,57 копейки и продажа по 2,5708.

У евро плюс 0,75 копейки и курс 3,0259.

Российский рубль потерял 2,4 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3306.

В среду доллар потерял 0,18 копейки и стоил 2,5551. Евро подешевел на 0,72 копейки, до 3,0184. Сотня российского рубля подорожала на 0,53 копейки и стала стоить 3,3546.