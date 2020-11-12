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Еще шесть регионов Беларуси вводят масочный режим. Минск на подходе?
Источник материала: Onliner
Юридически введение масочного режима отдали на места. Решения принимают облисполкомы (Гомельский), горисполкомы (Могилев, Бобруйск и Новополоцк) или районные комитеты (12 районов). Центр придерживается прежней тактики «работы без пыли» и формально остается в стороне. Даем актуальный список регионов и запретов.
Где нужно носить маску? Речи пока не идет об улицах и школах (на усмотрение родителей). Минздрав уточняет, что жители регионов, где введен обязательный масочный режим, обязаны носить защитные маски при посещении торговых центров, объектов общественного питания, аптек, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивных объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, объектов бытового обслуживания, учреждений культуры, в общественном транспорте, в том числе такси.
Где в Беларуси официально действует обязательный масочный режим:
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Юридически введение масочного режима отдали на места. Решения принимают облисполкомы (Гомельский), горисполкомы (Могилев, Бобруйск и Новополоцк) или районные...
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