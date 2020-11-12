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Microsoft попросила не вейпить в новый Xbox Series X
Источник материала: Onliner
Интернет-тролли ради профита в виде лулзов симулируют проблемы у свежей консоли Microsoft Xbox Series X. Пускают туда дым от вейпа или других устройств, чтобы продемонстрировать, что у консоли произошло самовозгорание. Несколько подобных роликов активно циркулируют в сети.
Microsoft пришлось даже выступить с официальным заявлением по ситуации в Twitter. Игровое подразделение попросило не вейпить в новую приставку. Так как неизвестно, каким образом этот дым может навредить внутренним компонентам приставки.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Интернет-тролли ради профита в виде лулзов симулируют проблемы у свежей консоли Microsoft Xbox Series X. Пускают туда дым от вейпа или других устройств, чтобы...
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