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Microsoft попросила не вейпить в новый Xbox Series X

12.11.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Интернет-тролли ради профита в виде лулзов симулируют проблемы у свежей консоли Microsoft Xbox Series X. Пускают туда дым от вейпа или других устройств, чтобы продемонстрировать, что у консоли произошло самовозгорание. Несколько подобных роликов активно циркулируют в сети.

Microsoft пришлось даже выступить с официальным заявлением по ситуации в Twitter. Игровое подразделение попросило не вейпить в новую приставку. Так как неизвестно, каким образом этот дым может навредить внутренним компонентам приставки.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1999 р.
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Интернет-тролли ради профита в виде лулзов симулируют проблемы у свежей консоли Microsoft Xbox Series X. Пускают туда дым от вейпа или других устройств, чтобы...
 
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