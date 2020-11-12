Microsoft попросила не вейпить в новый Xbox Series X

Источник материала: Onliner

Интернет-тролли ради профита в виде лулзов симулируют проблемы у свежей консоли Microsoft Xbox Series X. Пускают туда дым от вейпа или других устройств, чтобы продемонстрировать, что у консоли произошло самовозгорание. Несколько подобных роликов активно циркулируют в сети.

This nigga Xbox is smoking pic.twitter.com/Hqo7QHPO1F — (@NICKBLanco_) November 11, 2020

Microsoft пришлось даже выступить с официальным заявлением по ситуации в Twitter. Игровое подразделение попросило не вейпить в новую приставку. Так как неизвестно, каким образом этот дым может навредить внутренним компонентам приставки.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020