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Дело о нападении на ОМОН. В Гомеле продолжается суд по событиям 9 августа (видео, обновлено)

12.11.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Девятого августа в центре Гомеля произошел инцидент, в котором пострадали трое сотрудников ОМОНа. По данным обвинения, 29-летний Сергей Ефимов, присутствовавший на несанкционированном мероприятии, напал на милиционеров, распылил перцовый спрей, нанес «не менее 10 ударов». Был задержан, какие-то люди пытались его отбить у милиции, снова дрался... Позже на видео гомельчанин сообщил, что раскаивается, действовал так из-за глупости и страха. Милиционеры в свою очередь говорили на суде, что вообще не собирались его задерживать, у них были в тот момент другие задачи. Сегодня ожидается последнее слово.

Часть схватки с милицией попала на видео.

Ефимова обвинили по статье 364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении работника милиции»). Возможное наказание по этой статье — от ареста на 3 месяца до 6 лет колонии.

Первое заседание состоялось в Центральном суде 6 ноября.

«Распылил газ, нанес более 10 ударов». Обвинение просит 3 года за нападение на милиционеров 9 августа

Сам обвиняемый признал вину полностью. Еще на стадии следствия он писал в УВД с просьбой передать его извинения милиционерам. Попытался извиниться и в суде. При этом говорит, что не участвовал в несанкционированном мероприятии — просто приехал в центр погулять. Когда увидел милицию в экипировке — с непривычки «испытал тревогу», «попытался вырваться».

Один из потерпевших описал момент нападения: услышал крик «Получайте, твари!», повернул голову и получил в лицо струю газа. Дальше действовал вслепую, долго еще не мог открыть глаза. Ефимов, впрочем, отрицает, что произносил такую фразу.

Милиционеры относительно наказания предложений не высказали, оставили это суду. Двое потребовали компенсацию вреда — 800 и 700 рублей.

Обвинитель предложил отправить обвиняемого в колонию на 3 года. Защита считает, что достаточно уже проведенного за решеткой времени — у парня хорошие характеристики, нет судимостей, он извинился и раскаялся.

И на первом заседании и сегодня в зале отсутствовали родные Сергея. Об этом он попросил сам — «чтобы не травмировать».

Сегодня Сергею Ефимову суд предоставил последнее слово. Речь заняла меньше минуты. Молодой человек в очередной раз напомнил, что признает вину: совершил ошибку и должен за нее ответить. Но попросил не лишать его свободы.

Оглашение приговора запланировано на 16:00.

(будет дополнено)

 
Теги: Гомель
 
 
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Девятого августа в центре Гомеля произошел инцидент, в котором пострадали трое сотрудников ОМОНа. По данным обвинения, 29-летний Сергей Ефимов, присутствовавший на...
 
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