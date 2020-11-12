Долг погашен. Беларусь и Россия начали переговоры по поставкам газа в 2021 году

Источник материала: Ежедневник

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Об этом сообщил «Газпром» по итогам переговоров главы российского холдинга Алексея Миллера и руководителя Минэнерго Беларуси Виктора Каранкевича.

В сообщении констатируется, что стороны перед началом переговоров отметили полное решение вопроса о погашении задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа. В связи с этим стороны сочли возможным начать переговоры по условиям газовых поставок в будущем году.

В середине октября белорусская сторона заявляла, что Минск погасил газовый долг перед Россией полностью. Правда, тогда дочка «Газпрома» - компания "Газпром трансгаз Беларусь" - уточняла, что е считает ситуацию полностью урегулированной в связи с рядом нарушений, допущенных в документах при поставке природного газа организациями ГПО, а также непогашенными пени за несвоевременную оплату газа. При этом поступление основной части суммы было подтверждено.

По данным российской стороны, белорусский долг составлял 165,57 млн долларов.

Ранее белорусские власти на разных уровнях заявляли, что считают несправедливой цену 127 долларов за 1 тыс кубометров газа, которая действовала для Беларуси до сих пор. Аргументировалось это тем, что оптовая цена за тысячу кубометров газа в России составляет 80 долларов, напоминает ТАСС .