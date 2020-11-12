Число скачиваний мобильных игр в 2020 году выросло почти наполовину

Источник материала: Ежедневник

фото: overclockers.ru

Число загрузок мобильных игр в первые семь месяцев 2020 года выросло на 45% в сравнении с тем же периодом 2019 года, годом ранее рост составлял 32%.

Это данные аналитической маркетинговой компании AppsFlyer, в четверг, 12 ноября, представившей доклад The State of Gaming App Marketing, сообщает Коммерсантъ .

Особенно сильным был рост в период с марта по май, когда во многих странах действовали карантинные меры. С февраля по август доходы от покупок в приложениях выросли на 67%. Как отмечают авторы доклада, расходы пользователей на покупки в приложениях начали расти в марте, достигли своего пика в мае, увеличившись на 25% по сравнению с показателем февраля 2020 года, а затем снова выросли в июле.

«В своем докладе мы отмечаем резкий рост числа новых пользователей, впервые пробующих мобильный гейминг, но в текущих условиях в этом нет ничего удивительного,— считает директор направления продуктов для игрового сегмента в AppsFlyer Адам Смарт.— Важно, что разработчики игровых приложений вовремя осознали возможность нарастить свою пользовательскую базу и в полной мере воспользовались этим трендом».

Среди регионов самый значительный рост скачиваний показали развивающиеся рынки: на первом месте — Пакистан с ростом на 207%, далее идут Эквадор (157%) и Египет (152%). Среди стран, входящих в топ-10 по уровню расходов в играх, также лидируют развивающиеся страны: первое место занимает Бразилия (рост на 131%), далее идут Индонезия (126,5%), Индия (124,5%), Мексика (106,5%) и Россия (83,4%).

Что касается категорий игр, самый значительный рост числа загрузок показали так называемые гиперказуальные игры (это игры без сюжета и с минимальным видеооформлением, направленные на широкую аудиторию) — на 250% в период с января по август. Хороший рост (на 72%) показали midcore-игры (приключения, аркады, симуляторы и др.), а также казуальные игры (простые игры для широкой аудитории) — на 58%.