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Минус 18 кг: звезда "Отпетых мошенниц" рассказала о трудностях похудения

12.11.2020 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Ребел Уилсон поделилась результатами феноменального похудения: звезда рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, – срывах и истериках.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Недавно звезда фильмов "Отпетые мошенницы" и "Идеальный голос" шокировала результатами похудения. 40-летняя Уилсон скинула почти 20 килограммов, о чем рассказала в своем Instagram. Но всю правду и рецепт экстремального преображения она раскрыла только недавно.

Уилсон стала гостем шоу, где призналась во всех "пищевых грехах" и рассказала о феноменальном похудении на 18 килограммов.

Оказалось, что 40-летняя актриса впервые задумалась о своем здоровье, ведь раньше ее заботили только удовольствия, любовь и карьера. Все неудачи она предпочитала переживать, балуя себя высококалорийной едой и пончиками, что привело к эмоциональному перееданию.

Тогда звезда перепробовала множество бесполезных диет, а результат появился лишь тогда, когда Уилсон отказалась от высокоуглеводной пищи в пользу белков.

"Не думаю, что стану селедкой, но сейчас я чувствую себя здоровой. Не знаю, что происходит с женщиной после 40. Но сейчас я нахожусь в гармонии с собой, своим телом и работой", – откровенно заявила Уилсон. А вот секрет стройности похудевшей Адель раскрыло издание The Sun.

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Откровенные признания звезды об эмоциональном переедании, диетах и любви к пончикам шокировали поклонников.
 
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