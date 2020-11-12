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Мошенники похитили доступ к русскоязычному Telegram-каналу Reddit на 236 тысяч подписчиков

12.11.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мошенники похитили доступ к посвященному Reddit русскоязычному Telegram-каналу на 236 тысяч подписчиков. Об этом сообщает SecurityLab.ru.


Снимок носит илюстративный характер

Злоумышленники похитили доступ к одному из крупных русскоязычных Telegram-каналов, посвященному интернет-ресурсу Reddit. Как рассказал изданию администратор канала, 10 ноября ему написал злоумышленник, назвавшись российским представителем компании Wondershare Filmora. Мошенник рассказал немного о программном обеспечении Filmora для монтажа видео и сообщил о заинтересованности в сотрудничестве. Неизвестный попросил указать цену рекламной интеграции в видео публикации на канале, и начал обсуждать различные условия. Преступник отправил техническое задание и отметил, что «оплата будет произведена непосредственно перед выходом рекламного поста», после согласования материалов и видеоролика.

Мошенник не требовал от администратора установить программное обеспечение Filmora, но вместо этого отправил ему ссылку с архивом. Администратор не только скачал видеоролик выполнения технического задания, но также самостоятельно решил установить ПО. Вскоре он обнаружил, что у него больше нет доступа к каналу.

До перехвата контролем над каналом на учетной записи администратора была включена двухфакторная аутентификация. Передача прав основателя в Telegram возможна только в случае самостоятельного ввода облачного пароля, однако жертва мошенничества не делала этого.

Канал уже вернули владельцу. Об этом сообщили сами администраторы, которые заодно дали несколько советов по инфобезопасности:

• Не переходите по сомнительным ссылкам.

• Не устанавливайте сомнительные программы.

• Не используйте одинаковые пароли.

• А если все же вас взломали — пишите в техподдержку Telegram.

 
 
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