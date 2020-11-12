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«Бег - полезная для белорусов штука». «Девчачья» тренировка от Станюты и Хижинковой

12.11.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорят, тренировки для мужчин и женщин обычно практически не отличаются. Но выделить упражнения, больше подходящие девушкам, можно. О них мы сегодня и расскажем.

В новом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых «девчачьих» упражнения вместе с белорусской моделью, победительницей конкурса «Мисс Беларусь 2008» Ольгой Хижинковой, а также поговорит с ней о спортивных и других увлечениях.

Выпуск был записан до задержания Ольги Хижинковой. Редакция TUT.BY надеется, что героиня нашего выпуска сохраняет бодрость и веру в лучшее и скоро снова сможет участвовать в любимых соревнованиях.

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.

 
 
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В очередном выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта демонстрирует четыре упражнения для девушек и общается...
 
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