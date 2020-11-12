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«Бег - полезная для белорусов штука». «Девчачья» тренировка от Станюты и Хижинковой
Источник материала: Tut.by
Говорят, тренировки для мужчин и женщин обычно практически не отличаются. Но выделить упражнения, больше подходящие девушкам, можно. О них мы сегодня и расскажем.
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В очередном выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта демонстрирует четыре упражнения для девушек и общается...
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