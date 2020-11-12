У популярного средства от облысения подтвердили опасный побочный эффект

Источник материала: Tut.by

Медики обнаружили, что прием финастерида — популярного средства от облысения и лекарства от аденомы простаты — примерно в 4−5 раз повышает риск суицидальных настроений у мужчин среднего возраста. Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Dermatology , передает ТАСС .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

«Прописывая финастерид, терапевты должны учитывать, как этот препарат влияет на суицидальные настроения и психическое состояние мужчин. В особенности это касается лысеющих молодых людей, которые необычно сильно подвержены подобным настроениям», — рассказал один из авторов исследования, уролог из Женской больницы им. Бригама (США) Куок-Дин Трин.

Финастерид — это один из самых популярных препаратов от аденомы простаты и облысения, связанного с возрастными изменениями гормонального фона. Его разработала в конце 1980-х годов американская фармацевтическая компания Merck, в 1992 году его использование одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Его действие обусловлено тем, что финастерид может связываться с молекулами ферментов, которые усиливают активность тестостерона и повышают его эффективную концентрацию в организме. Препарат подавляет активность этих ферментов, уменьшая таким образом простату и замедляя потерю волос.

Несколько лет назад ученые начали замечать, что из-за постоянного приема финастерида у пациентов могут появляться депрессия или тревожность. Ученые не могли понять, почему это происходит. В результате к побочным эффектам от приема этого лекарства стали проявлять внимание как врачи, так и обыватели, которые неоднократно подавали на Merck в суд.

Ученые из Гарварда попытались внести ясность в эту ситуацию. Они изучили все официально зарегистрированные случаи появления побочных эффектов от приема финастерида, которые за последние годы были зафиксированы в 153 странах мира. Эти данные специалисты Всемирной организации здравоохранения собирали в рамках проекта VigiBase, цель которого — отследить все негативные последствия от приема уже одобренных лекарств.

Изучив все побочные эффекты от приема финастерида, ученые попытались вычислить, насколько сильно этот препарат способствует их появлению. Для этого Куок-Дин Трин и его коллеги сопоставили, как часто о подобных проблемах сообщали люди, которые принимали или не принимали финастерид, а также учли все возможные социальные и медицинские факторы, которые влияли на вероятность их развития.

Этот анализ показал, что прием финастерида может быть связан с повышенной вероятностью появления депрессии и тревожности у мужчин всех возрастов. Подобные проблемы появлялись только у мужчин. Вдобавок ученые обнаружили, что употребление этого лекарства примерно в 4−5 раз повышало вероятность развития суицидальных настроений у мужчин.

Сильнее всего это было выражено среди молодых пациентов не старше 45 лет, а также тех мужчин, которые использовали различные препараты на базе финастерида для борьбы с облысением, а не проблемами простаты. Почему это так, ученым еще предстоит выяснить.

«Пока нам удалось выяснить только эту статистическую связь. Биологический механизм возникновения этих побочных эффектов по-прежнему остается загадкой. Более того, нужно учитывать, что в некоторых случаях заявления об открытии потенциальных побочных эффектов особым образом „программируют“ людей, вызывая у них подобные негативные последствия. Мы показали, что в случае с финастеридом эти последствия реально существуют. Это заставляет нас задуматься о том, как данный препарат влияет на работу мозга мужчин», — подытожил уролог.