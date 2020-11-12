Теперь в России все авто только с электронными паспортами. Как их сейчас ставить на учет у нас?

Источник материала: Tut.by

Проблемы с постановкой на учет автомобилей из России с электронным паспортом транспортных средств (ЭПТС) в Беларуси известны давно. Но с 1 ноября РФ отказалась от бумажных бланков окончательно и бесповоротно. При этом по законодательству все неиспользованные бумажные бланки будут уничтожены. То есть никаких вариантов не осталось — только электронный ПТС. AUTO.TUT.BY разбирался, что это значит для белорусских автодилеров и простых граждан, решивших приобрести автомобиль в России.



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При покупке нового авто у дилера со справкой завода-производителя проблем нет

Примерно 80% объема продаж новых машин на белорусском рынке составляют автомобили российского производства. И до сих пор никаких проблем с постановкой на учет таких машин не было. С основными поставщиками белорусские дилеры договорились до апреля 2021 года работать по так называемым справкам производителя. Она содержит практически все данные паспорта транспортного средства.

— Мы пока не сталкивались с проблемами при постановке на учет, — подтверждает директор автосалона «Китайские автомобили» Сергей Варивода. — Мы и раньше не использовали ПТС, ни бумажный, ни электронный. Наш производитель, в данном случае Haval Rus, предоставляет справку о производстве автомобиля. С этой справкой наши покупатели идут в органы регистрации и ставят машину на учет.

Что касается ввозимых в Россию, а впоследствии экспортируемых в Беларусь новых автомобилей, то раньше использовали копию ГТД — грузовой таможенной декларации. Но так как и она в Российской Федерации теперь используется только в электронном виде, а заверения электронных копий оттиском печати не предусмотрено нормативными актами, то у некоторых дилеров возникла проблема.

— Сложности возникают из-за того, что до сих пор у наших регистрирующих органов нет доступа к российской базе электронных ПТС или таможенных деклараций. Для постановки на учет мы выдаем своим покупателям подтверждающие документы — копию выписки из ЭПТС и копию таможенной декларации. Нашим органам приходится делать запрос, чтобы подтвердить их подлинность, — объясняет руководитель отдела продаж «Тойота Центр Минск» Павел Воронько. — Следовательно, все это время машина не регистрируется. Клиентам приходится ждать от недели до двух, пока придет официальный ответ. У кого-то он приходит быстрее, у кого-то идет дольше.

После того как приходит подтверждение, что этот электронный ПТС правильный, машина в России прошла таможню и там зарегистрирована, автомобиль ставят на учет.

— Эта проблема касается не только нас, но и других марок, ввезенных в Россию из-за пределов Таможенного союза и импортированных в Беларусь. Если это произведенные в России авто, то с ними проблем нет. А здесь получается так, что машина ввозится в Россию, данные вносятся в ЭПТС, а доступа к ним в онлайн-режиме никто, кроме России, не имеет. И получается такая ситуация, в которой не виноват ни дилер, ни органы регистрации ГАИ.



Фото: elpts.ru

Купил машину в России сам — предоставь выписку из ЭПТС. Но где ее взять?

Сейчас для постановки на учет купленного в России автомобиля требуется выписка из электронного ПТС, заверенная заводом-производителем или представительством оператора системы электронных ПТС. То есть поставить печать на выписке из ЭПТС можно только в России. Примерно год назад, когда только вводилась система электронных паспортов, официальное представительство АО «Электронный паспорт» в Минске делало такие заверенные выписки для предоставления в ГАИ. Но это было в порядке исключения.

Глава представительства Елена Зубкова объяснила, что в начале 2020 года был согласован порядок действий для получения ГАИ информации из базы в виде выписки из ЭПТС. Для этого была разработана расширенная выписка, содержащая всю информацию, необходимую для оформления в ГАИ регистрационного свидетельства.

— Если объяснять упрощенно, то порядок следующий. Когда гражданин привозит машину из России, он обращается в отдел регистрации ГАИ. ГАИ по его заявлению присылает запрос в Минпром, а Минпром отправляет запрос администратору СЭП через Представительство АО «Электронный паспорт» в Республике Беларусь. Сотрудниками администратора обрабатывается информация и в обратном порядке направляется в Минпром максимум в течение суток (обычно в тот же день). Все это делается по системе межведомственного документооборота (СМДО) по защищенным каналам интернет-связи. Причем, это была не наша инициатива действовать через Минпром, мы могли бы и напрямую ГАИ предоставлять информацию. Но таким было решение госорганов, мы его не комментируем.

Как говорят наши читатели, процесс получения информации из СЭП зачастую затягивается — сроки ожидания иногда доходят до двух недель.

Что касается заверения «бумажных» выписок, то у представительства нет ресурса, позволяющего принимать граждан и в бумажном виде выдавать заверенные выписки. Более того, перечень документов для постановки на учет, установленный законодательством, не содержит такого документа, как выписка. Она была придумана в качестве временного решения для постановки на учет автомобилей с ЭПТС.

Белорусская автомобильная ассоциация ведет постоянную переписку с ГАИ по этому вопросу.

— Мы понимаем, что надо как-то найти удобный для всех вариант. Пока по накатанной все идет у тех дилеров, которые работают по справкам производителей, и в МВД говорят — чего вы хотите, ничего ж не поменялось. В случае с ЭПТС органами регистрации ГАИ предусмотрено, что они делают по заявлению автовладельца проверку подлинности электронного паспорта, но это занимает много времени, хотя по факту решается одним звонком.

В Беларуси же на электронные паспорта транспортных средств должны были перейти еще с 1 ноября 2019 года, но потом сроки сдвинули до 31 марта 2021 года.