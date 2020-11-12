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Новые муралы и силовики в «Каскаде». Что происходит в стране 12 ноября

12.11.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Верховном суде TUT.BY обжалует предупреждения, которые сайту вынес Мининформ. Читатели сообщают, что в жилой комплекс «Каскад» в Минске приехали силовики. Они охраняют входы в подъезды, ломятся в квартиры. В столичных дворах нарисовали новые муралы, а утром и вечером, когда темно, на стенах домов появляются различные проекции. Мы будем следить за событиями этого дня, оставайтесь с нами.


Фото: TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Верховном суде TUT.BY обжалует предупреждения, которые сайту вынес Мининформ. Читатели сообщают, что в жилой комплекс «Каскад» в Минске приехали силовики....
 
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