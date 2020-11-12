В Лунинце на переходе Opel насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами легковушки в Лунинце, сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что утром 11 ноября 36-летний водитель Opel ехала по улице 17 Сентября и сбила 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.