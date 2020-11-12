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В Лунинце на переходе Opel насмерть сбил женщину

12.11.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами легковушки в Лунинце, сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что утром 11 ноября 36-летний водитель Opel ехала по улице 17 Сентября и сбила 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла утром 11 ноября на улице 17 Сентября.
 
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