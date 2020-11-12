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В Лунинце на переходе Opel насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами легковушки в Лунинце,
Предварительно установлено, что утром 11 ноября 36-летний водитель Opel ехала по улице 17 Сентября и сбила 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
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Авария произошла утром 11 ноября на улице 17 Сентября.
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