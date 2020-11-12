В Барановичском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 9 ноября, около 18.05, в городском поселке Городище. По предварительной информации, 41-летний местный житель, управляя Volkswagen, наехал на лежащего на проезжей части 46-летнего односельчанина.

В результате наезда мужчина от полученных травм умер. Световозвращающими элементами он обозначен не был.