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В Барановичском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

12.11.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину в Барановичском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 9 ноября, около 18.05, в городском поселке Городище. По предварительной информации, 41-летний местный житель, управляя Volkswagen, наехал на лежащего на проезжей части 46-летнего односельчанина.

В результате наезда мужчина от полученных травм умер. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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Авария произошла 9 ноября, около 18.05, в городском поселке Городище.
 
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