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ЕАБР: усиливается давление на валюты стран-участниц, снижается экономическая активность
Источник материала: Myfin
В третьем квартале наблюдалось восстановление экономической активности. Однако ситуация изменилась в октябре - начале ноября, отмечают аналитики банка. «Развитие пандемии и усиление ограничительных мер приводят к ослаблению потребительского и инвестиционного спроса», - сказано в обзоре.
Отмечено и усиление
давления на валюты стран-участниц.
Большинство валют недооценены по
отношению к доллару и евро. Согласно оценкам
ЕАБР, в настоящий момент большинство
национальных валют государств — членов банка недооценены по отношению к
Что в итоге?
В четвертом квартале ЕАБР прогнозирует снижение экономической активности в странах-участницах.
ЕАБР отмечает, что в базовом сценарии восстановление экономик региона прогнозируется в 2021–2022 годах, «однако оно может быть неравномерным в силу ограниченного потенциала бюджетного и денежно-кредитного стимулирования и структурных особенностей».
Снижение ВВП Беларуси оценивается в сентябре в 1,3% после роста в 1,2% в августе. Потребительская активность в сентябре оставалась сдержанной. В сложившихся условиях деловая активность в стране останется низкой в краткосрочной перспективе, сказано в обзоре.
Источник: Myfin.by
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