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ЕАБР: усиливается давление на валюты стран-участниц, снижается экономическая активность

12.11.2020 11:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Страны – участницы ЕАБР. Источник иллюстрации: eabr.org

В третьем квартале наблюдалось восстановление экономической активности. Однако ситуация изменилась в октябре - начале ноября, отмечают аналитики банка. «Развитие пандемии и усиление ограничительных мер приводят к ослаблению потребительского и инвестиционного спроса», - сказано в обзоре.

Отмечено и усиление давления на валюты стран-участниц. Большинство валют недооценены по отношению к доллару и евро. Согласно оценкам ЕАБР, в настоящий момент большинство национальных валют государств — членов банка недооценены по отношению к доллару США и евро, однако пространство для их укрепления в текущем году ограничено из-за повышенных рисков, в том числе геополитических. Ослабление валют стало одним из драйверов ускорения инфляции.

Что в итоге?

В четвертом квартале ЕАБР прогнозирует снижение экономической активности в странах-участницах.

ЕАБР отмечает, что в базовом сценарии восстановление экономик региона прогнозируется в 2021–2022 годах, «однако оно может быть неравномерным в силу ограниченного потенциала бюджетного и денежно-кредитного стимулирования и структурных особенностей».

Снижение ВВП Беларуси оценивается в сентябре в 1,3% после роста в 1,2% в августе. Потребительская активность в сентябре оставалась сдержанной. В сложившихся условиях деловая активность в стране останется низкой в краткосрочной перспективе, сказано в обзоре.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Евразийский банк развития отмечает ухудшение ситуации в экономиках стран-участниц, в том числе усиление давления на национальные валюты. Об этом сказано в...
 
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