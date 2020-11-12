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Эксперт: Военное соглашение между Польшей и США не угрожает Беларуси

12.11.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ратифицированное президентом Польши 9 ноября 2020 года Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве между Польшей и США не сулит Беларуси никакой мгновенной угрозы со стороны Запада, утверждает военный эксперт Егор Лебедок.

По сути, документ, который ратифицирован пока только Польшей и из-за которого Лукашенко готов положить свой труп на западной границе синеокой, не предполагает польского вторжения в Гродненскую область уже впрямь завтра.

«Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки новые контингенты военнослужащих… Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп», - заявил Лукашенко 10 ноября.

Лебедок отмечает, что заявление Лукашенко –всего лишь пропаганда, поскольку «обсуждение планов шло еще с прошлого года и назвать это соглашение какой-то внезапной новостью нельзя, иначе всю нашу военную разведку нужно было бы разогнать».

В рамках соглашения предполагается создать инфраструктуру на территории Польши для быстрого размещения при необходимости 20 000 военнослужащих США. Основных объектов 11, они уже существуют, планируется их расширение и адаптация. Практически все военные объекты находятся на западе Польши, за исключением база ВВС в Демблине.

«Но вряд ли там будет что-то серьезное ударное, поскольку эта база в пределах формальной досягаемости наших средств ПВО, РСЗО «Полонез», ДРГ», - отмечает эксперт.

Предполагается размещение дополнительно около 1000 военнослужащих, но это не единое боевое подразделение, а персонал, распределенный по объектам и на первое время - это командование 5 корпуса сухопутных войск США и подразделения обеспечения.

Еще год назад обсуждалось применение указанных военных объектов прежде всего для совершенствования логистики (адаптация аэродромов под транспортные самолеты США, базы хранения и т.п.) и разведывательной деятельности (база беспилотников в Ласке, силы специального назначения в Повидзе).

«Конечно, увеличение войск (американских, польских, российских и др.) вблизи наших границ - это для нас военно-политическая угроза. Но в данном случае речь идет не о переброске полностью готового к применению подразделения (как было с десантированием Ивановской десантной БТГ у нас во время «Славянского братства»), а о стратегическом развертывании сил, которое дает время и нам подготовиться в стратегическом плане без популистских заявлений в такое время», - пишет Лебедок.

«Но самое важное в этом соглашении то, что А.Дуда его ратифицировал, а вот ратифицирует ли новый президент США - большой вопрос», - обращает внимание эксперт.

Он не исключает, что Байден будет восстанавливать все то, что Трамп разрушил в мировой политике и тогда двустороннее взаимодействие США-Польша может отойти на второй план, а принципы военного присутствия США в Европе могут вернутся к тем, которые были до 2017 года и учитывают мнение всего ЕС, а не отдельных стран.

 
Теги: Новости
 
 
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Ратифицированное президентом Польши 9 ноября 2020 года Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве между Польшей и США не сулит Беларуси никакой мгновенной...
 
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