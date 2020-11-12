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На основателя фонда помощи пострадавшим BY_help завели уголовное дело

12.11.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет заявил об аресте средств, поступивших в страну на счета некоторых пострадавших от зверств силовиков беларусов - незаконная влсть заявляет, что эти деньги прежнахначены для финансирования протестных акций.

В этой связи привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу один из основателей компании BY_help Алексей Леончик.

«В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», – говорится в сообщении СК.

Согласно данным СК, якобы "установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие".

На самом деле речь идет о тех людях, кто пострадал от зверств силовиков или правящего режима  был избит или покалечен во время протестов или лишился работы из-за своей гражданской позиции.

"В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест", – говорится в сообщении СК.

Тем временем Алексей Леончик 10 ноября писал на своей странице в Facebook, что "по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи", говорил о более 60 подтвержденных сообщениях о блокировке счетов.
 
 
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Следственный комитет заявил об аресте средств, поступивших в страну на счета некоторых пострадавших от зверств силовиков беларусов - незаконная влсть заявляет,...
 
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