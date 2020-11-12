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Они ответят за всё! Задержанный на площади Перемен минчанин в реанимации - без сознания

12.11.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избивающим и убивающим беларусов преступникам сбежать не удастся - будем искать по всему миру, как израильский Моссад. У таких преступлений нет срока давности!

Они ответят за всё! Задержанный на площади Перемен минчанин в реанимации - без сознания
скриншот видео - момент задержания
Вечером 11 ноября в Минске на площади Перемен неизвестные набросились на местных жителей.

Вчера вечером на площадь Перемен приехали неизвестные и пытались срезать бело-красные-ленты. Завязалась драка. В разгар конфликта из бусика выбежали люди в масках и схватили молодого человека, передает ПЦ Вясна. Видео опубликовал телеграм-канал блогера Мотолько


Правозащитникам известно, что фамилия задержанного – Роман Бондаренко. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в реанимационном отделении.

В больницу на операцию его доставила скорая помощь из Центрального РУВД Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Избивающим и убивающим беларусов преступникам сбежать не удастся - будем искать по всему миру, как израильский Моссад. У таких преступлений нет срока давности!
 
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