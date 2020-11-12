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Они ответят за всё! Задержанный на площади Перемен минчанин в реанимации - без сознания
Источник материала: Партизан
Избивающим и убивающим беларусов преступникам сбежать не удастся - будем искать по всему миру, как израильский Моссад. У таких преступлений нет срока давности!
скриншот видео - момент задержания
Вечером 11 ноября в Минске на площади Перемен неизвестные набросились на местных жителей.
Вчера вечером на площадь Перемен приехали неизвестные и пытались срезать бело-красные-ленты. Завязалась драка. В разгар конфликта из бусика выбежали люди в масках и схватили молодого человека,
Правозащитникам известно, что фамилия задержанного – Роман Бондаренко. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в реанимационном отделении.
В больницу на операцию его доставила скорая помощь из Центрального РУВД Минска.
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Избивающим и убивающим беларусов преступникам сбежать не удастся - будем искать по всему миру, как израильский Моссад. У таких преступлений нет срока давности!
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