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"Дела в этой краине идут неважно - это было очевидно, когда я еще ходил в детский сад"

12.11.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автор "Хлопотного дельца" Сергей Миронов дал свое первое интервью после 15 суток ареста и у нас появилось еще больше мемов



"Дела в этой краине идут неважно - это было очевидно, когда я еще ходил в детский сад"
Минчанина Сергея Миронова задержали 26 октября во время вечерних акций протеста. А потом благодаря ролику МВД он вдруг проснулся знаменитым. И, оказалось, что не случайно.

Напомним, известным он стал, так как решил пошутить во время съемок милицейского ролика, опубликованного на следующий день после задержания.



После выхода на свободу после 15 суток ареста, в интервью Свабодзе он рассказывает, что с ним было после задержания, удалось ли бросить курить, бегать во всю мощь и как он относится к своей популярности.

Послушайте этого уникального парня - благодаря ему у нас появилось еще больше мемов!
 
 
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Автор "Хлопотного дельца" Сергей Миронов дал свое первое интервью после 15 суток ареста и у нас появилось еще больше мемов
 
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