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"Дела в этой краине идут неважно - это было очевидно, когда я еще ходил в детский сад"
Источник материала: Партизан
Автор "Хлопотного дельца" Сергей Миронов дал свое первое интервью после 15 суток ареста и у нас появилось еще больше мемов
Минчанина Сергея Миронова задержали 26 октября во время вечерних акций протеста. А потом
Напомним, известным он стал, так как решил пошутить во время съемок милицейского ролика, опубликованного на следующий день после задержания.
После выхода на свободу после 15 суток ареста, в интервью
Послушайте этого уникального парня - благодаря ему у нас появилось еще больше мемов!
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Автор "Хлопотного дельца" Сергей Миронов дал свое первое интервью после 15 суток ареста и у нас появилось еще больше мемов
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