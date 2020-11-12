|
В жилой комплекс «Каскад» приехали силовики. Вероятны обыски у местных активистов
Источник материала: Навiны
Власти пытаются нейтрализовать деятельность дворовых активистов в Минске.
Утром 12 ноября микроавтобусы с силовиками приехали в жилой комплекс «Каскад», где постоянно между домами появляется бело-красно-белый флаг.
В местном чате пишут, что бойцы ОМОН зашли сразу в несколько подъездов и ломятся в квартиры местных активистов.
Накануне вечером произошел инцидент на символической «Площади Перемен» — во дворе жилого дома, расположенного по улице Червякова, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен».
По сообщению телеграм-каналов, туда приехали неизвестные люди и стали срезать бело-красно-белые ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Милиция задержала одного из жильцов дома — Романа Бондаренко.
Сегодня телеграм-канал motolkohelp
Силовики периодически появляются и в других микрорайонах Минска, пытаясь нейтрализовать деятельность местных жителей — сторонников перемен, отмечает БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти пытаются нейтрализовать деятельность дворовых активистов в Минске. Утром 12 ноября микроавтобусы с силовиками приехали в жилой комплекс «Каскад», где...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)