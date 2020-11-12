﻿ В жилой комплекс «Каскад» приехали силовики. Вероятны обыски у местных активистов. 21.by
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В жилой комплекс «Каскад» приехали силовики. Вероятны обыски у местных активистов

12.11.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти пытаются нейтрализовать деятельность дворовых активистов в Минске.

Утром 12 ноября микроавтобусы с силовиками приехали в жилой комплекс «Каскад», где постоянно между домами появляется бело-красно-белый флаг.

В жилой комплекс «Каскад» приехали силовики. Вероятны обыски у местных активистов

В местном чате пишут, что бойцы ОМОН зашли сразу в несколько подъездов и ломятся в квартиры местных активистов. Сообщается также, что у них есть постановления на обыски.

Накануне вечером произошел инцидент на символической «Площади Перемен» — во дворе жилого дома, расположенного по улице Червякова, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен».

По сообщению телеграм-каналов, туда приехали неизвестные люди и стали срезать бело-красно-белые ленты, которыми украшен двор. Местные жители пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Милиция задержала одного из жильцов дома — Романа Бондаренко.

Сегодня телеграм-канал motolkohelp публикует фотографию выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следует, что Бондаренко находится в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. Он был доставлен в больницу из РУВД на улице Орловской, 58.

Силовики периодически появляются и в других микрорайонах Минска, пытаясь нейтрализовать деятельность местных жителей — сторонников перемен, отмечает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти пытаются нейтрализовать деятельность дворовых активистов в Минске. Утром 12 ноября микроавтобусы с силовиками приехали в жилой комплекс «Каскад», где...
 
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