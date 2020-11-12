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Робоволки будут отпугивать медведей в Японии

12.11.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2019 году в Японии 157 человек подверглись атакам медведей. Такую активность защитники природы связывают с нехваткой желудей в дикой местности. Когда высококалорийной пищи перед зимней спячкой не хватает, медведи подбираются ближе к населенным пунктам в поисках пропитания. Отпугивать их от поселений будут робоволки.

Они установлены на высоком постаменте, шевелятся и издают громкие звуки. Когда-то стаи волков населяли районы центральной и северной Японии, но вымерли из-за охотников и конкуренции за ресурсы.

 
 
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В 2019 году в Японии 157 человек подверглись атакам медведей. Такую активность защитники природы связывают с нехваткой желудей в дикой местности. Когда...
 
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