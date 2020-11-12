|
Робоволки будут отпугивать медведей в Японии
Источник материала: Onliner
В 2019 году в Японии 157 человек подверглись атакам медведей. Такую активность защитники природы связывают с нехваткой желудей в дикой местности. Когда высококалорийной пищи перед зимней спячкой не хватает, медведи подбираются ближе к населенным пунктам в поисках пропитания. Отпугивать их от поселений будут робоволки.
Они установлены на высоком постаменте, шевелятся и издают громкие звуки. Когда-то стаи волков населяли районы центральной и северной Японии, но вымерли из-за охотников и конкуренции за ресурсы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году в Японии 157 человек подверглись атакам медведей. Такую активность защитники природы связывают с нехваткой желудей в дикой местности. Когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)