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Грузовик, перевозивший ларек, застрял в проеме путепровода

12.11.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В непростой ситуации оказался водитель тягача. Вчера вечером, проезжая под путепроводом на пересечении проспекта Пушкина и улицы Тимирязева, он не рассчитал габариты. Перевозимый груз — предположительно, павильон ларька — оказался слишком высоким.

В итоге машина застряла, пишут очевидцы. По их словам, собралось около семи человек, чтобы решить данную проблему.

Подобные инциденты могут быть квалифицированы как ДТП — происшествие с участием находившегося в движении механического транспортного средства, повлекшее вред имуществу.

 
 
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В непростой ситуации оказался водитель тягача. Вчера вечером, проезжая под путепроводом на пересечении проспекта Пушкина и улицы Тимирязева, он не рассчитал...
 
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