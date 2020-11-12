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Грузовик, перевозивший ларек, застрял в проеме путепровода
Источник материала: Onliner
В непростой ситуации оказался водитель тягача. Вчера вечером, проезжая под путепроводом на пересечении проспекта Пушкина и улицы Тимирязева, он не рассчитал габариты. Перевозимый груз — предположительно, павильон ларька — оказался слишком высоким.
В итоге машина застряла, пишут очевидцы. По их словам, собралось около семи человек, чтобы решить данную проблему.
Подобные инциденты могут быть квалифицированы как ДТП — происшествие с участием находившегося в движении механического транспортного средства, повлекшее вред имуществу.
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В непростой ситуации оказался водитель тягача. Вчера вечером, проезжая под путепроводом на пересечении проспекта Пушкина и улицы Тимирязева, он не рассчитал...
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