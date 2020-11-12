Грузовик, перевозивший ларек, застрял в проеме путепровода

Источник материала: Onliner

В непростой ситуации оказался водитель тягача. Вчера вечером, проезжая под путепроводом на пересечении проспекта Пушкина и улицы Тимирязева, он не рассчитал габариты. Перевозимый груз — предположительно, павильон ларька — оказался слишком высоким.

В итоге машина застряла, пишут очевидцы. По их словам, собралось около семи человек, чтобы решить данную проблему.

Подобные инциденты могут быть квалифицированы как ДТП — происшествие с участием находившегося в движении механического транспортного средства, повлекшее вред имуществу.