Россия готова провести шахматную олимпиаду вместо Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: culture.ru

Об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович, а глава Федерации шахмат России Андрей Филатов подтвердил, что Москва сможет принять турнир на высшем уровне.

Последняя шахматная олимпиада прошла в 2018 году в Грузии. Планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Беларусь. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за переноса Олимпийских игр в Токио, а Беларусь от проведения мероприятия отказалась, сообщает ТАСС .

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов полагают, что Россия может принять олимпиаду два года подряд, так как Беларусь отказалась от ее проведения по финансовым соображениям.

Всемирная шахматная олимпиада 2021 года пройдет на территории двух российских городов - первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду, конгресс и генеральную ассамблею FIDE, а также церемонию открытия Всемирной шахматной олимпиады примет Ханты-Мансийск, основной турнир - Москва.