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В условиях борьбы с COVID: первые срочники отправились в войска

12.11.2020 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Тожественные мероприятия по случаю осеннего призыва "в связи со сложившейся эпидемической ситуацией" в Минске и во всех областных центрах не проводились.

Как уточнили в Минобороны, в первый день отправки в войска около тысячи призывников пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий Военной академии. Всего этой осенью в войска планируют направить около десяти тысяч человек.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Призывники пополнят 12 ноября в том числе и ряды сил специальных операций, сообщили в Минобороны Беларуси.
 
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