В условиях борьбы с COVID: первые срочники отправились в войска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Тожественные мероприятия по случаю осеннего призыва "в связи со сложившейся эпидемической ситуацией" в Минске и во всех областных центрах не проводились.

Как уточнили в Минобороны, в первый день отправки в войска около тысячи призывников пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного учебного центра, Минской военной комендатуры и роты информационных технологий Военной академии. Всего этой осенью в войска планируют направить около десяти тысяч человек.

Последует