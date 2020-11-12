Моника Беллуччи в объятиях юноши удивила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не перестает удивлять поклонников: звезда в соблазнительном образе снялась в объятиях молодого человека.

Несмотря на свой возраст, Беллуччи сохраняет статус иконы красоты и возглавляет списки самых сексуальных женщин планеты. Актриса меняет имидж , мужчин и наряды и призывает всех женщин наслаждаться жизнью без каких-либо ограничений - в еде, любви и счастье.

В сети обсуждают новую фотосессию актрисы для итальянского издания Vogue: 56-летняя Беллуччи в объятиях молодого юноши-модели украсила разворот глянца и удивила фанатов.

Звезда похвасталась превосходной формой и цветущим видом: Белуччи позировала в алом, черном и цветочном платье с принтом из роз. Каждый из образов выгодно подчеркивал все нюансы ее фигуры.

Пикантный образ музы молодого скульптора в его мастерской вдохновил публику: поклонники оставили массу восторженных комментариев в сети.

"Богиня"; "Искушающая страсть"; "Все такая же чувственна и желанная Моника", - отметили фанаты.

А вот наследница актрисы точно пошла по стопам звездной мамы: дочь Моники Беллуччи в корсете восхитила поклонников.

Читайте также:

Шейк в провокационном образе показала "завораживающую страсть"

Такой Билли Айлиш вы еще не видели

Снимите это немедленно! Новый наряд Миддлтон раскритиковали в сети