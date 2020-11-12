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Моника Беллуччи в объятиях юноши удивила поклонников
12.11.2020 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не перестает удивлять поклонников: звезда в соблазнительном образе снялась в объятиях молодого человека.
Несмотря на свой возраст, Беллуччи сохраняет статус иконы красоты и возглавляет списки самых сексуальных женщин планеты. Актриса
В сети обсуждают новую фотосессию актрисы для итальянского издания Vogue: 56-летняя Беллуччи в объятиях молодого юноши-модели украсила разворот глянца и удивила фанатов.
Звезда похвасталась превосходной формой и цветущим видом: Белуччи позировала в алом, черном и цветочном платье с принтом из роз. Каждый из образов выгодно подчеркивал все нюансы ее фигуры.
Пикантный образ музы молодого скульптора в его мастерской вдохновил публику: поклонники оставили массу восторженных комментариев в сети.
"Богиня"; "Искушающая страсть"; "Все такая же чувственна и желанная Моника", - отметили фанаты.
А вот наследница актрисы точно пошла по стопам звездной мамы:
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые и интригующие снимки 56-летней соблазнительницы.
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