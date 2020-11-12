Пограничники пресекли несколько попыток перемещения через границу наркотиков в машинах на автовозах

Источник материала: Tut.by

Пограничники пресекли несколько попыток перемещения через границу наркотических средств в пункте пропуска «Привалка», сообщили в пресс-службе ведомства.





Во всех случаях наркотики были обнаружены в транспортных средствах, перемещаемых через границу на автовозах. Эти автомобили, как правило, были приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозились транзитом через Беларусь в Украину.





За незаконное перемещение через границу Беларуси наркотических средств возбуждено два уголовных дела. Виновным лицам грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Госпогранкомитет рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим перевозку транспортных средств через границу, тщательно осматривать и досматривать перевозимые автомобили, так как такие авто, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей.