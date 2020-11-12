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Пограничники пресекли несколько попыток перемещения через границу наркотиков в машинах на автовозах

12.11.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пограничники пресекли несколько попыток перемещения через границу наркотических средств в пункте пропуска «Привалка», сообщили в пресс-службе ведомства.


Во всех случаях наркотики были обнаружены в транспортных средствах, перемещаемых через границу на автовозах. Эти автомобили, как правило, были приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозились транзитом через Беларусь в Украину.


За незаконное перемещение через границу Беларуси наркотических средств возбуждено два уголовных дела. Виновным лицам грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Госпогранкомитет рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим перевозку транспортных средств через границу, тщательно осматривать и досматривать перевозимые автомобили, так как такие авто, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей.

 
 
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За незаконное перемещение через границу Беларуси наркотических средств возбуждено два уголовных дела. Виновным лицам грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
 
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