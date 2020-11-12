EPAM второй год подряд включена в список Fortune «100 самых быстрорастущих компаний мира»

Источник материала: Tut.by

ИТ-компания EPAM Systems, Inc. объявила о том, что второй год подряд вошла в список «100 самых быстрорастущих компаний мира» по версии журнала Fortune . Организация занимает 21 место в рейтинге , поднявшись на 50 позиций по сравнению с предыдущим годом.



Фото: пресс-служба компании

В список Fortune 100 входят публичные компании, которые оцениваются по сумме таких показателей, как совокупный годовой доход, рост выручки и прибыль на акцию за последние три года. За этот период EPAM увеличила доход практически в два раза, значительно расширив свое присутствие и необходимые компетенции по всему миру. Сегодня компания работает в 35 странах мира.

«На протяжении последних восьми лет мы непрерывно инвестируем в расширение консалтинг и дизайн-возможностей и их интеграцию с нашими традиционно сильными технологическими компетенциями, — говорит Аркадий Добкин, CEO и президент EPAM. — Мы очень рады быть представленными в третий раз в списке „100 самых быстрорастущих компаний“ по версии Fortune и считаем это наилучшим подтверждением нашей стратегии последовательного преобразования компании в полноценного партнера для наших клиентов, способного строить сложные цифровые платформы от идеи до внедрения».

Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. сегодня является ведущим мировым разработчиком цифровых платформ, продуктов и сложных дизайн и программных решений. Компания работает с заказчиками в более чем 35 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии и стала одной из четырех технологических компаний, входящих в список Forbes «25 cамых быстрорастущих публичных технологических компаний» каждый раз начиная с 2013 года, а также признана лидером в индустрии ИТ-сервисов в списке Fortune «100 самых быстрорастущих компаний» в 2019 и в 2020 годах.