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EPAM второй год подряд включена в список Fortune «100 самых быстрорастущих компаний мира»
Источник материала: Tut.by
ИТ-компания EPAM Systems, Inc. объявила о том, что второй год подряд вошла в список «100 самых быстрорастущих компаний мира» по версии журнала
В список Fortune 100 входят публичные компании, которые оцениваются по сумме таких показателей, как совокупный годовой доход, рост выручки и прибыль на акцию за последние три года. За этот период EPAM увеличила доход практически в два раза, значительно расширив свое присутствие и необходимые компетенции по всему миру. Сегодня компания работает в 35 странах мира.
«На протяжении последних восьми лет мы непрерывно инвестируем в расширение консалтинг и дизайн-возможностей и их интеграцию с нашими традиционно сильными технологическими компетенциями, — говорит Аркадий Добкин, CEO и президент EPAM. — Мы очень рады быть представленными в третий раз в списке „100 самых быстрорастущих компаний“ по версии Fortune и считаем это наилучшим подтверждением нашей стратегии последовательного преобразования компании в полноценного партнера для наших клиентов, способного строить сложные цифровые платформы от идеи до внедрения».
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В список Fortune 100 входят публичные компании, которые оцениваются по сумме таких показателей, как совокупный годовой доход, рост выручки и прибыль на акцию за...
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