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«Хлопотное нынче дельце - частный бизнес». МЧС оштрафовало кофейню O'Petit на 230 базовых
Источник материала: Tut.by
Минская кофейня
Как и многие другие столичные заведения, кофейня O’Petit на проспекте Победителей, 3, не работала в
— Хлопотное нынче дельце — частный бизнес, — пишут в соцсети представители O’Petit. — Вместо того чтоб радовать вас вкусным кофе и свежими круассанами, вот уже вторую неделю мы бегаем по инстанциям, исправляя вдруг появившееся недочеты. И это учитывая то, что открыты мы чуть более полугода и все эти инстанции прошли в этом году, но, видно, мы на хорошем счету. И бонусом нам, как и всем «избранным» кто не работал 26 октября, прилетел штраф от МЧС в 230 базовых.
В заведении сообщают, что не унывают и продолжают работать во всю мощь. Команда собирается оспорить штраф и попробует обратиться в фонды. Поддержка гостей, говорят в кофейне, сейчас очень важна для них.
O’Petit
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По решению МЧС минская кофейня O'Petit оштрафована на 230 базовых. Об этом заведение сообщило у себя в Instagram.
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