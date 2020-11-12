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«Хлопотное нынче дельце - частный бизнес». МЧС оштрафовало кофейню O'Petit на 230 базовых

12.11.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская кофейня O’Petit, которая стала широко известна после того, как 6 сентября во время акции протеста правоохранители разбили их стеклянную дверь, оштрафована на 230 базовых по решению МЧС. Об этом заведение сообщило у себя в Instagram.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как и многие другие столичные заведения, кофейня O’Petit на проспекте Победителей, 3, не работала в день забастовок — 26 октября. Сначала сюда с проверками пришла санстанция, после чего кофейня временно не работала, следом визит нанес МЧС. Теперь по решению ведомства ребятам нужно выплатить штраф в 230 базовых (6210 рублей).

— Хлопотное нынче дельце — частный бизнес, — пишут в соцсети представители O’Petit. — Вместо того чтоб радовать вас вкусным кофе и свежими круассанами, вот уже вторую неделю мы бегаем по инстанциям, исправляя вдруг появившееся недочеты. И это учитывая то, что открыты мы чуть более полугода и все эти инстанции прошли в этом году, но, видно, мы на хорошем счету. И бонусом нам, как и всем «избранным» кто не работал 26 октября, прилетел штраф от МЧС в 230 базовых.

В заведении сообщают, что не унывают и продолжают работать во всю мощь. Команда собирается оспорить штраф и попробует обратиться в фонды. Поддержка гостей, говорят в кофейне, сейчас очень важна для них.

O’Petit прославился после того, как тут попытались спрятаться участники акции протеста. Но у них не вышло: сотрудники ГУБОПиК разбили входную дверь кофейни и задержали митингующих. После инцидента минчане пришли поддержать заведение: очередь в кофейню выстраивалась несколько дней подряд.

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По решению МЧС минская кофейня O'Petit оштрафована на 230 базовых. Об этом заведение сообщило у себя в Instagram.
 
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