МОК сообщил о расследовании в связи с арестами белорусских спортсменов

Источник материала: Tut.by

Директор по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд заявил, что организация ведет расследование по факту притеснения белорусских спортсменов по политическим причинам. Об этом сообщает РБК.



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В случае нарушения Олимпийской хартии, исключающей дискриминацию спортсменов за политические взгляды, возглавляемый Александром Лукашенко Олимпийский комитет Беларуси может быть подвергнут санкциям.

«Мы ведем расследование. Уже провели консультации с Олимпийским комитетом Беларуси, комиссией спортсменов и представителями Фонда спортивной солидарности Беларуси», — заявил Маклауд.

Напомним, накануне серебряный призер Олимпиады 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин были арестованы на десять суток каждый. На прошлой неделе они были задержаны во время марша протеста.