Доллар и евро снова начали дорожать. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро в четверг начали расти на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар вырос на 0,54% — до 2,5689 рубля, евро подорожал на 0,2% — до 3,0243 рубля, а российский рубль упал на 0,69% — до 3,3316 рубля. Данные по состоянию на 11.41.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,606 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,569 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке и БСБ Банке — 2,566 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,08 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Альфа-Банке (3,025 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке, Абсолютбанке, БСБ-Банке и Франсабанке — 3,018 рубля.