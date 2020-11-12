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Доллар и евро снова начали дорожать. Какие курсы валют установили обменники
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро в четверг начали расти на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар вырос на 0,54% — до 2,5689 рубля, евро подорожал на 0,2% — до 3,0243 рубля, а российский рубль упал на 0,69% — до 3,3316 рубля. Данные по состоянию на 11.41.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,606 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,569 рубля (Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке и БСБ Банке — 2,566 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,08 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Альфа-Банке (3,025 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке, Абсолютбанке, БСБ-Банке и Франсабанке — 3,018 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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