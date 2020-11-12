ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро снова начали дорожать. Какие курсы валют установили обменники

12.11.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро в четверг начали расти на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар вырос на 0,54% — до 2,5689 рубля, евро подорожал на 0,2% — до 3,0243 рубля, а российский рубль упал на 0,69% — до 3,3316 рубля. Данные по состоянию на 11.41.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,606 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,569 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке и БСБ Банке — 2,566 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,08 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Альфа-Банке (3,025 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке, Абсолютбанке, БСБ-Банке и Франсабанке — 3,018 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Постоянно нарастающий уровень страха». Аркадий Добкин - о релокации в EPAM и планах на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика