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Проходит обыск в квартире представителя Тихановской по делам молодежи
Источник материала: АФН
Представители силовых ведомств проводят обыск в квартире члена Координационного совета Аланы Тадеге Гебремариам.
Алана является представителем Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов.
Сегодня утром она сообщила, что в квартиру ломятся неизвестные. после этого перестала выходить на связь.
«Есть информация, что сейчас проходит обыск дома. Пока это все подробности», - подтвердила обыск пресс-службы координационного совета.
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Представители силовых ведомств проводят обыск в квартире члена Координационного совета Аланы Тадеге Гебремариам.
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