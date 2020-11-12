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Проходит обыск в квартире представителя Тихановской по делам молодежи

12.11.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители силовых ведомств проводят обыск в квартире члена Координационного совета Аланы Тадеге Гебремариам.

Алана является представителем Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов.

Сегодня утром она сообщила, что в квартиру ломятся неизвестные. после этого перестала выходить на связь.

«Есть информация, что сейчас проходит обыск дома. Пока это все подробности», - подтвердила обыск пресс-службы координационного совета.

 
 
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Представители силовых ведомств проводят обыск в квартире члена Координационного совета Аланы Тадеге Гебремариам.
 
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