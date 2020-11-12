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Совладелец "Уралхима" готов финансировать обучение в РФ отчисленных беларусских студентов

12.11.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совладелец российской компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин предложил оплачивать учебу в России беларусских студентов, которых отчислили из вузов на родине в связи с протестами.

Студентам, которых отчислили из-за акций протеста в Беларуси, может финансово помочь Российско-белорусский деловой совет. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель делового совета, глава совета директоров и основной акционер российского «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

По его словам, совет может проспонсировать продолжение обучения студентов с хорошими результатами в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», — сказал Мазепин.

Представитель Мазепина в разговоре с РБК подтвердил, что эта инициатива уже обсуждается с вузами. 

«Нас интересует талантливая молодежь, которая желает учиться и развиваться. И нам безразличны ее политические взгляды, главное, чтобы ребята впоследствии работали в интересах отечественных компаний», — сказал он. 

По его словам, поддержку могут оказать 200 студентам с лучшими результатами в учебе из числа отчисленных из-за протестов.

Дмитрий Мазепин — гражданин России белорусского происхождения, он родился в 1968 году в Минске. В августе Мазепин выступал с предложением создать комитет национального спасения Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Совладелец российской компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин предложил оплачивать учебу в России беларусских студентов, которых отчислили из вузов на родине в связи с...
 
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