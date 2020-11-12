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Обыск у Аланы Гебремариам — представителя Тихановской по делам молодежи и студентов

12.11.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К молодежной активистке Алане Гебремариам — представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов — пришли с обыском.

Обыск у Аланы Гебремариам — представителя Тихановской по делам молодежи и студентов

Информацию об обыске подтвердили в Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране. Подробности пока неизвестны, отмечает БелаПАН.

Алана Гебремариам занималась оказанием помощи студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию.

«Мы проводим консультации и помощь по вопросам поступления в новые вузы, релокации и призыва в армию из-за отчисления, — цитировал Гебремариам телеграм-канал Тихановской 31 октября. — Многие университеты за пределами Беларуси готовы принять на дистанционную и очную учебу наших студентов. Сейчас ведутся переговоры с программой Калиновского, Европейским гуманитарным университетом и другими учреждениями. При этом важно, чтобы молодежь не стремилась покидать страну и прекращать протесты».

 
 
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К молодежной активистке Алане Гебремариам — представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов — пришли с обыском.
 
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