Обыск у Аланы Гебремариам — представителя Тихановской по делам молодежи и студентов

К молодежной активистке Алане Гебремариам — представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов — пришли с обыском.





Информацию об обыске подтвердили в Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране. Подробности пока неизвестны, отмечает БелаПАН.

Алана Гебремариам занималась оказанием помощи студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию.

«Мы проводим консультации и помощь по вопросам поступления в новые вузы, релокации и призыва в армию из-за отчисления, — цитировал Гебремариам телеграм-канал Тихановской 31 октября. — Многие университеты за пределами Беларуси готовы принять на дистанционную и очную учебу наших студентов. Сейчас ведутся переговоры с программой Калиновского, Европейским гуманитарным университетом и другими учреждениями. При этом важно, чтобы молодежь не стремилась покидать страну и прекращать протесты».