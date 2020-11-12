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В Минске введен обязательный масочный режим

12.11.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующее решение принято 12 ноября, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.

В Минске введен обязательный масочный режим

Ношение маски обязательно для работников и посетителей всех без исключения объектов столицы, в общественном транспорте, в том числе метро, маршрутных такси и легковых такси.

Решение Мингорисполкома обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Где еще в Беларуси действует обязательный масочный режим

Лидский район

с 5 ноября

Могилев

с 5 ноября

Чаусский район

с 5 ноября

Гомельская область

с 9 ноября

Бобруйск

с 10 ноября

Кричевский район

с 10 ноября

Кличевский район

с 10 ноября

Осиповичский район

с 10 ноября

Полоцкий район

с 11 ноября

Оршанский район

с 11 ноября

Новополоцк

с 12 ноября

Дрибинский район

с 12 ноября

Климовичский район

с 12 ноября

Краснопольский район

с 12 ноября

Миорский район

с 12 ноября

Шумилинский район

с 12 ноября
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующее решение принято 12 ноября, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
 
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