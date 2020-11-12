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В Минске введен обязательный масочный режим
Источник материала: Навiны
В Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующее решение принято 12 ноября, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
Ношение маски обязательно для работников и посетителей всех без исключения объектов столицы, в общественном транспорте, в том числе метро, маршрутных такси и легковых такси.
Решение Мингорисполкома обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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В Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующее решение принято 12 ноября, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
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