EPAM поднялась на 50 позиций в списке ста самых быстрорастущих компаний

Источник материала: Onliner

EPAM Systems второй год подряд оказалась в списке «100 самых быстрорастущих компаний мира» по версии издания Fortune. По сравнению с прошлым годом EPAM поднялась на 50 позиций и теперь занимает 21-е место в рейтинге.

Список Fortune 100 формируется из публичных компаний, которые оцениваются по сумме следующих показателей: совокупный годовой доход, рост выручки, прибыль на акцию за последние три года. EPAM за это время увеличила доход почти в два раза. Сейчас компания работает в 35 странах.

«На протяжении последних восьми лет мы непрерывно инвестируем в расширение консалтинг- и дизайн-возможностей и их интеграцию с нашими традиционно сильными технологическими компетенциями, — говорит Аркадий Добкин, CEO и президент EPAM. — Мы очень рады быть представленными в третий раз в списке 100 самых быстрорастущих компаний по версии Fortune и считаем это наилучшим подтверждением нашей стратегии последовательного преобразования компании в полноценного партнера для наших клиентов, способного строить сложные цифровые платформы от идеи до внедрения».

Первое место в новом списке заняла IT-компания AppFolio. Netflix расположился на пятой строке, а Amazon — на 11-й.