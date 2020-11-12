МАПИД начал строить первый дом в малоэтажном ЖК за «Экспобелом»

Источник материала: Onliner

Началось. За «Экспобелом» наконец стартовало строительство модного жилого комплекса от МАПИДа. Почти 22 гектара пахотных земель рядом с поселком Солнечный (которые изначально были его продолжением) уже в ближайшее время превратятся в малоэтажный ЖК со своей инфраструктурой. Известно, что застройщик хочет возвести микрорайон на 75 130 кв. м жилья. Что нам ждать? Дома с электроотоплением, дворы без машин и детские площадки на крыше стилобатов. При этом многоквартирные дома будут невысокими — 5—7 этажей, к тому же в квартале будут построены таунхаусы.









Во встроенно-пристроенных гаражах-стоянках будет размещаться 1070 машино-мест, еще 158 на внутриквартальных парковках. По машино-местам заложен даже небольшой излишек: 1228 парковок на 1178 квартир. Первые этажи многих домов займут офисы, торговые помещения, объекты соцобслуживания. В МАПИДе такой формат жилья называют «дом — работа».











Слабое место проекта — социальная инфраструктура. В районе предусмотрен детсад-школа на 140 мест: 80 для школьников, 60 — для дошкольников. Однако расчетное количество мест в школах должно составлять 276, в детском саду — 120, и это без учета потребностей Солнечного. Но поскольку МАПИД проектировал социальные объекты согласно постановлению Совмина, где были прописаны конкретные цифры на этот счет, то мест получилось в несколько раз меньше положенного. Сдать сад-школу собираются вместе с первой очередью жилых домов.

10% построенного жилья предназначено для очередников и будет передано городу, остальное будет выставлено на продажу. Цены на жилье пока не озвучиваются — их «отрегулируют» в I квартале 2021 года.









— Все работы здесь по нормативам рассчитаны почти на 6 лет. Выделены 23 очереди. Сейчас приступили к возведению первогo дома — на углу участка между Солнечным и трассой. На егo стрoительствo потребуется 11 месяцев, — рассказал агентству «Минск-Новости» заместитель генерального директора стройорганизации Геннадий Болтик. — В этом году начнем прокладку сетей, чтобы к моменту ввода первого здания они были готовы. До конца 2020-го планируем начать рабoты еще пo двум жилым домам. Начальную школу с детским садом сoбираемся строить примерно через год, когда будут готoвы три дома на первой линии.



