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Дожди, мокрый снег и ночные заморозки. Погода к выходным ухудшится

12.11.2020 12:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ijevsk.bezformata.com

Согласно прогнозу Белгидромета, выходные в Беларуси ожидаются холодными и ненастными.

В первой декаде ноября температура воздуха в Беларуси превышала норму, но с начала этой недели антициклон вернул ее к обычным для этого времени года показателям, сообщили Белта в Белгидромете.

Уже завтра, 13 ноября, станет прохладнее. Осадки ожидаются лишь в западных районах. Ночью в восточной части страны возможны заморозки  до минус 4 градусов. Днем по стране ожидается 1-6 градусов тепла.

В субботу, 14 ноября, на погоду будет влиять атмосферный фронт, движущийся с Западной Европы. Почти по всей Беларуси пройдут кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Утром возможен гололед и туман. Ночью будет от минус 3 до плюс 3, днем - от нуля до 9 градусов тепла.

Аналогичной будет погода в воскресенье. Ночью - от минус 1 до плюс 5, по востоку - до минус 3. Днем будет от нуля до плюс 6, в юго-западных районах - 7-9 градусов тепла.

В первые дни следующей недели погода будет соответствовать сезону. Ожидаются дожди, мокрый снег, гололед и туман. Температура будет колебаться от минсовых значений ночью до слабого "плюса" днем.

 
 
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Согласно прогнозу Белгидромета, выходные в Беларуси ожидаются холодными и ненастными.
 
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