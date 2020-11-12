В Минске новые правила: без маски гулять запрещается

Источник материала: KYKY

В Минске введен обязательный масочный режим. Это было решенно на заседании Минского горисполкома.



Правило действует не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.