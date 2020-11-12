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В Минске новые правила: без маски гулять запрещается

12.11.2020 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске введен обязательный масочный режим. Это было решенно на заседании Минского горисполкома. 

Правило действует не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.

Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске введен обязательный масочный режим. Это было решенно на заседании Минского горисполкома.  Правило действует не только для работников, но и для...
 
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