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В Минске новые правила: без маски гулять запрещается
Источник материала: KYKY>
В Минске введен обязательный масочный режим. Это было решенно на заседании Минского горисполкома.
Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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В Минске введен обязательный масочный режим. Это было решенно на заседании Минского горисполкома. Правило действует не только для работников, но и для...
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