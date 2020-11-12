Синоптики рассказали, как изменится погода к выходным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Прохладная и преимущественно сухая погода ждет белорусов на этой неделе, сообщил Гидромет.

Последний рабочий день недели обойдется без дождей. Только за западу страны возможны осадки. Ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен слабый туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Ночью за окном будет от -4°С по востоку до +4°С по западу страны. Днем температура воздуха составит +1..+6°С.

Мокрый снег ожидается в субботу. Местами пройдут дожди. Осадки выпадут почти на большей части территории страны. Возможны слабые туманы и слабые гололеды, которые могут образоваться ночью и утром. Ветер южной четверти умеренный. Ночью на улице будет -3..+3°С. Днем температура воздуха составит 0..+6°С. В юго-западных районах страны будет несколько теплее: ночью + 4..+5°С, днем +7..+9°С.

Воскресенье обойдется без дождей. Осадки возможны только ночью и днем по юго-востоку страны. Ожидается слабый туман, ночью и утром – слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит -1..+5°С, по востоку воздух будет охлаждаться до -3°С. Днем за окном будет 0..+6°С, в юго-западных районах +7..+9°С.