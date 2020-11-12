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ЕС считает неприемлемой высылку британских дипломатов из Беларуси

12.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представительство Европейского союза в Беларуси назвало неприемлемой высылку двух британских дипломатов, отметив, что аргументация белорусских властей была неоправданной.

«Аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов абсолютно неоправданна и относится к обычной работе, которую иностранный дипломат не только имеет право, но даже обязан выполнять», - говорится в заявлении представительства ЕС в Беларуси.

«Как дипломаты, мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Мы не допустим дальнейшего запугивания своих коллег при выполнении ими обычных дипломатических задач», подчеркивается в заявлении.

Представительство напомнило, что высылке британских дипломатов предшествовала «просьба» к властям Польши и Литвы отозвать своих послов и резко ограничить свое дипломатическое присутствие в Беларуси.

«Эти действия еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации», - сказано в заявлении.

«Последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске, совместно с нашими британскими коллегами, выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны. Мы также выражали солидарность со своими литовскими и польскими коллегами, и теперь мы выражаем солидарность с нашими британскими коллегами. Сила нашей солидарности не ограничена. Мы продолжаем отстаивать, защищать и продвигать фундаментальные ценности и свободы в Беларуси», - подчеркивается в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Представительство Европейского союза в Беларуси назвало неприемлемой высылку двух британских дипломатов, отметив, что аргументация белорусских властей была...
 
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