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Доллар существенно подорожал на открытии торгов

12.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на БВФБ открылись ростом доллара и евро к белорусскому рублю

По данным banki24.by на 13:00 курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже подскочил до 2,5680 BYN/USD.

Курс евро поднялся до 3,0247 BYN/EUR.

Курс российского рубля обвалился до 3,3319 BYN/100 RUB 

Московская биржа

Российский рубль начал дешеветь к доллару с самого утра. Так, если сутки назад за доллар на бирже предлагали 76,10 российских рублей, то сегодня утром его стоимость выросла до 77,37 российских рублей.

Евро тоже дорожает, но не так сильно. Вчера утром за евро на бирже давали 90,02 российских рублей, а сегодня утром он вырос до 90,92 российских рублей.
 
 
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Торги на БВФБ открылись ростом доллара и евро к белорусскому рублю
 
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