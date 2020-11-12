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Тихановская: Эта кровь на руках режима
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская прокомментировала очередное преступление режима против беларусов
момент задержания Романа, скриншот видео
"Вчера на площади перемен был избит Роман Бондаренко.
Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что эта кровь – на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней беларусов", - прокомментировала очередной факт зверства подчиненых Лукашенко национальный лидер Светлана Тихановская.
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Светлана Тихановская прокомментировала очередное преступление режима против беларусов
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