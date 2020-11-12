ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская: Эта кровь на руках режима

12.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская прокомментировала очередное преступление режима против беларусов


момент задержания Романа, скриншот видео

"Вчера на площади перемен был избит Роман БондаренкоСейчас он находится в БСМП в очень тяжелом состоянии. У него сложнейшие травмы головы и отек мозга. После всего, что с ним сделали, Роман может умереть. 

Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что эта кровь – на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней беларусов", - прокомментировала очередной факт зверства подчиненых Лукашенко национальный лидер Светлана Тихановская.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская прокомментировала очередное преступление режима против беларусов
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, как изменится погода к выходным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика