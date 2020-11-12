Тихановская: Эта кровь на руках режима





момент задержания Романа, скриншот видео





Роман Бондаренко. Сейчас он находится в БСМП в очень тяжелом состоянии. У него сложнейшие травмы головы и отек мозга. После всего, что с ним сделали, Роман может умереть. "Вчера на площади перемен был избитУ него сложнейшие травмы головы и отек мозга. После всего, что с ним сделали, Роман может умереть.





Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что эта кровь – на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней беларусов", - прокомментировала очередной факт зверства подчиненых Лукашенко национальный лидер Светлана Тихановская.