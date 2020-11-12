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BY_help: блокировка счетов могла затронуть до 600 человек
Источник материала: Tut.by
Около 500−600 человек могла коснуться блокировка счетов, на которые пострадавшие белорусы получали денежную помощь от кампании BY_help, сообщил представитель фонда Алексей Леончик. Напомним, ранее счета, на которые поступила помощь,
В BY_help заявили, что намерены продолжить выплаты помощи, при этом изменить схему перечисления денег.
Ранее в СК
(Будет дополнено.).
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Около 500−600 человек могла коснуться блокировка счетов, на которые пострадавшие белорусы получали денежную помощь от кампании BY_help, сообщил представитель фонда...
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