BY_help: блокировка счетов могла затронуть до 600 человек

Источник материала: Tut.by

Около 500−600 человек могла коснуться блокировка счетов, на которые пострадавшие белорусы получали денежную помощь от кампании BY_help, сообщил представитель фонда Алексей Леончик. Напомним, ранее счета, на которые поступила помощь, начали блокировать . В Следственном комитете пояснили ранее, что речь идет об аресте средств, которые «поступали в страну для финансирования протестных акций».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Если вы оказались в числе тех, у кого заблокировали счета из-за перевода от BY_help или располагаете какой-либо информацией по этому вопросу, то напишите, пожалуйста, нам на @bobkov_tut

В BY_help заявили, что намерены продолжить выплаты помощи, при этом изменить схему перечисления денег.

Ранее в СК заявили , что главным следственным управлением ведомства продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. «В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу», — отмечали в СК.

(Будет дополнено.).