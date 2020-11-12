Сколько дней нужно работать белорусу, чтобы заработать на новый iPhone

Источник материала: Tut.by

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple. Результат для белорусов не самый плохой, но и далек от идеала.



Источник: Picodi.com

Как отмечает ресурс, в Беларуси iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 3899 рублей. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

По данным Белстата , средняя зарплата в нашей стране составляет 1 264,5 рубля (1087,5 рубля после вычета налогов). Получается, что среднестатистический белорус должен отработать 75,3 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели Беларуси ухудшились почти на 8 дней.

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4, 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Филиппинам: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 88,2 дня. В Германии и Польше новый гаджет равнозначен по стоимости 9,7 и 28,3 рабочего дня.

Индекс iPhone 2020 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 12 Pro (с памятью 128 GB), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.