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На улице Пономаренко инспекторы задержали водителя пассажирского автобуса с 2,64 промилле

12.11.2020 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы задержали водителя пассажирского автобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГАИ.


Сотрудники ГАИ остановили автобус МАЗ на улице Пономаренко. У 44-летнего водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,64 промилле алкоголя.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси. Инспекторы устанавливают должностных лиц, ответственных за выпуск в рейс водителя в состоянии алкогольного опьянения.

В ГАИ также сообщили, что с 11 по 20 ноября проводится профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого осуществляется контроль за соблюдением водителями автобусов ПДД.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси.
 
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