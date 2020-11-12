На улице Пономаренко инспекторы задержали водителя пассажирского автобуса с 2,64 промилле

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы задержали водителя пассажирского автобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГАИ.





Сотрудники ГАИ остановили автобус МАЗ на улице Пономаренко. У 44-летнего водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,64 промилле алкоголя.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси. Инспекторы устанавливают должностных лиц, ответственных за выпуск в рейс водителя в состоянии алкогольного опьянения.

В ГАИ также сообщили, что с 11 по 20 ноября проводится профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого осуществляется контроль за соблюдением водителями автобусов ПДД.